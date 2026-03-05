Capturan a habitante de calle que atacaba con piedras buses de TransMilenio

En lo últimos días, sobre la calle 26, un habitante de calle atacó un bus de TransMilenio con piedras, luego de la negativa de los pasajeros de darle dinero.

En los hechos el hombre rompió siete vidrios de uno de los articulados, causándole heridas a los usuarios del sistema que de movilizaban en horas de la noche.

Ante la situación, uniformados adscritos al Grupo Transporte Masivo TransMilenio lograron la captura en flagrancia de este hombre por el delito de daño en bien ajeno en la localidad de Teusaquillo.

“De manera inmediata, y gracias a la oportuna reacción de los uniformados, se logró ubicar al ciudadano señalado directamente por el conductor como el presunto responsable de los daños. El capturado de 27 años fue dejado a disposición de la autoridad competente, y es importante resaltar que esta persona era reincidente en estas conductas”, informó la coronel Maryam Moreno, comandante Grupo Transporte Masivo Transmilenio.

En lo corrido del año, se han realizado 42.412 órdenes de comparendo por los diferentes comportamientos contrarios a la convivencia que se presentan dentro del sistema.