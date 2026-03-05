Hombre con más de 30 anotaciones fue capturado cuando robada en una casa

La Policía Nacional sigue haciendo un esfuerzo para garantizar la seguridad de los bogotanos. En las últimas horas, uniformados del CAI San Luis de la Estación de Policía Teusaquillo, logró la captura en flagrancia de un hombre por los delitos de hurto y violación de habitación ajena.

Los policías realizaban un trabajo de patrullaje cuando fueron alertados, a través de una llamada a la línea 123, sobre la presencia de una persona sospechosa que, bajo la modalidad de ventosa, habría ingresado por el techo de una vivienda en el barrio San Luis.

De manera inmediata, las patrullas se desplazaron al lugar y, gracias a la oportuna reacción y pericia de los policías, sorprendieron al presunto delincuente dentro del inmueble, logrando la recuperación de diferentes elementos avaluados en más de 22 millones de pesos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. Este hombre presentaba siete antecedentes y más de 30 anotaciones por diferentes delitos, entre ellos fuga de presos, porte de armas de fuego, homicidio, hurto calificado, entre otros. Un Juez de la República le impuso medida privativa de libertad en centro carcelario.

“La Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad y continúa adelantando acciones operativas para prevenir los delitos que afectan a la comunidad”, dice la isntitución. Asimismo, invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o de los canales institucionales habilitados.