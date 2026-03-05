Policía ha incautado más de 700 millones de pesos a pocos días de elecciones: estos son los casos

A pocos días de la jornada electoral para elegir el nuevo Congreso de la República este 8 de marzo, las autoridades han incautado más de $726 millones en efectivo en distintos operativos realizados entre el 2 y el 5 de marzo en varias regiones del país, en hechos que también han dejado capturas y hallazgos de propaganda política.

Los casos han sido detectados en medio de los controles desplegados por la Fuerza Pública en carreteras, aeropuertos y puestos de control en el marco del Plan Democracia, que busca prevenir posibles delitos electorales como la compra de votos o la financiación irregular de campañas.

Le puede interesar: MOE alerta compra de votos y presiones a contratistas de cara a elecciones del 8 de marzo

El primer caso se registró el 2 de marzo en Hatonuevo, La Guajira, donde fueron capturadas dos personas a quienes les incautaron $145 millones que estaban ocultos en un vehículo particular que era transportado en una grúa. Durante el procedimiento también fue hallada propaganda política de un candidato.

Posteriormente, el 4 de marzo en Montería, Córdoba, fueron capturadas dos personas que transportaban $434,7 millones en efectivo dentro de un vehículo particular. Ese mismo día, en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, fue capturada una persona que llevaba $26,9 millones, además de 3.037 stickers de propaganda política y listados con nombres y apellidos.

También el 4 de marzo en San Onofre, Sucre, las autoridades capturaron a dos personas cuando transportaban $28,3 millones en una camioneta.

Lea más: Orden de Petro para medir ascensos policiales con capturas por compra de votos genera debate

Los operativos continuaron el 5 de marzo en la vía entre Condoto y Quibdó, en Chocó, donde fue capturada una persona a la que le hallaron $20 millones ocultos en una camioneta, junto con propaganda política.

Ese mismo día, en la vía entre Ibagué y Girardot, en Tolima, las autoridades incautaron $71,4 millones que eran transportados en un vehículo particular, aunque en este caso no se reportaron capturas.

Las autoridades señalaron que todos estos casos son materia de investigación para determinar el origen del dinero y si tendría relación con posibles delitos electorales, en medio de los operativos que se adelantan en todo el país para garantizar la transparencia de la jornada electoral del 8 de marzo.