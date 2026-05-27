Trabajadores del sector salud protestaron en la sede de la Nueva EPS de Ibagué

Ibagué

Trabajadores del sector Salud protestaron en la mañana del miércoles frente a la sede de la Nueva EPS en Ibagué por la falta de pagos de la entidad a una IPS a la que ellos presta sus servicios.

“Llevamos dos meses sin pago, nosotros venimos de varios municipios como Venadillo, Purificación, El Espinal, Guamo, en donde estamos salvado vidas, pero ellos no quieren pagarnos”, dijo una de las afectadas.

Según dijeron algunos de los manifestantes, ellos realizan la vacunación contra la fiebre amarilla en municipios del Tolima, pero, aunque fueron contratados por una IPS, nos les pagan, porque la Nueva EPS no gira los recursos.

“Necesitamos ser escuchados por parte del Ministerio, por parte de las autoridades porque no aguantamos más, no tenemos para pagar el arriendo, servicios, nada, nosotros aplicamos las vacunas que salvan vidas”, manifestó.

Otra de las afectadas destacó que a ellos los contrató una entidad nombre Sofía en la que nos les pagan porque la Nueva EPS no ha cancelado las cuentas pendientes por los servicios prestados.

“El recurso con el que nos deben pagar es de la Nueva EPS por eso la protesta de hoy es contra ellos, somos cerca de 600 personas, que trabajamos y necesitamos nuestro pago”, puntualizó.

Dato: la jornada de protesta afectó la movilidad de la carrera Quinta con calle 30.