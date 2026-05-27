Investigan caso de abuso sexual a una menor de 6 meses de nacida en El Espinal, Tolima

Ibagué

La Alcaldía de El Espinal, Tolima confirmó que se investiga un caso de abuso sexual de una menor de 6 meses de nacida que fue llevada al Hospital San Rafael por su padre, posterior a esto hizo presencia su madre que dijo tenía algunos problemas de salud.

Este hecho llevó a que se active por parte de las autoridades las rutas de atención para investigar este caso de abuso sexual que estremece a la segunda población del departamento.

“Queremos entregarle una noticia deplorable y la rechazamos contundentemente porque en nuestra ciudad del Espinal ha sucedido un caso que no tiene presentación con una menor de seis meses de nacida que llegó al hospital San Rafael en muy malas condiciones, se presume un abuso sexual”, dijo Wilson Gutiérrez, alcalde de El Espinal.

Además, aseguró que “Con nuestra fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional vamos a capturar al responsable o responsables de este deplorable acto que rechazamos de manera categórica”.

Dato: la Alcaldía de El Espinal, Tolima ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita la captura de los responsables de este hecho de abuso sexual.

Por su parte la Katherine Rengifo, secretaria de Salud del Tolima, aseguró que desde la Gobernación se rechaza este caso en el que según el reporte entregado por los médicos pediatras la menor no solo presentaría abuso sexual, sino que tendría fracturas en miembros superiores e inferiores.

Mientras que Paula Góngora, gerente del hospital San Rafael, manifestó que la menor llegó a este centro asistencial en un estado lamentable “Hemos activado la ruta para atender estos casos inaceptables, todas las instituciones estamos presentes para darle la atención prioritaria a esta menor, siempre vamos a defender el derecho de nuestros niños”.

Finalmente, el coronel, John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, aseguró que las autoridades en el departamento pusieron a disposición de este caso las capacidades de infancia y adolescencia, además de una investigación de inteligencia policial con el fin de recaudar el material probatorio para esclarecer estos hechos y ubicar al responsable.

“La progenitora de la menor fue trasladada a las instalaciones policiales con el propósito de ser entrevistada dentro del proceso investigativo teniendo en cuenta que en primera instancia manifestó desconocer lo sucedido. La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier acto de violencia contra los niñas y adolescentes”, puntualizó el coronel, John Anderson Vargas.