Ofrecen recompensa por responsable del abuso de una menor de 6 meses en El Espinal, Tolima

Tolima

La Alcaldía del municipio de El Espinal, Tolima anunció que ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que permita la captura de los responsables del abuso sexual de una menor de seis meses de nacida. La menor es atendida en el Hospital San Rafael de esta población.

“A la Policía le he dado instrucciones para que efectivamente demos con el responsable o los responsables de este hecho que hoy entristece a nuestra ciudad de El Espinal. Haremos seguimiento con el CTI de la Fiscalía y vamos a capturar al responsable, por eso le pedimos la ayuda a la comunidad, con los niño no, por eso acá estamos para defender sus derechos”, dijo Wilson Gutiérrez, alcalde de El Espinal.

Por otra parte, el alcalde de El Espinal hizo un llamado de atención a las directivas del ICBF debido a que se busca el apoyo del instituto, pero según el mandatario el caso no fue atendido con prontitud por parte de un defensor de familia.

“Como el alcalde hago un llamado de atención al ICBF para que efectivamente estemos atentos a estos casos que se presentan, la explicación que me dieron a mi es que ellos cumplían con un horario hasta las 5 de la tarde porque las pólizas no les cubría, bueno, en fin, pero como alcalde haré una carta como queja a la dirección nacional para que hagan el acompañamiento y restablezcan los derechos a la menor”.

¿Qué se sabe del caso?

La Alcaldía de El Espinal, Tolima confirmó que se investiga un caso de abuso sexual de una menor de 6 meses de nacida que fue llevada al Hospital San Rafael por su padre, posterior a esto hizo presencia su madre que dijo tenía algunos problemas de salud.

Este hecho llevó a que se active por parte de las autoridades las rutas de atención para investigar este caso de abuso sexual que estremece a la segunda población del departamento.

Por su parte la Katherine Rengifo, secretaria de Salud del Tolima, aseguró que desde la Gobernación se rechaza este caso en el que según el reporte entregado por los médicos pediatras la menor no solo presentaría abuso sexual, sino que tendría fracturas en miembros superiores e inferiores.

La Policía en el Tolima aseguró que las autoridades en el departamento tienen a disposición de este caso las capacidades de infancia y adolescencia, además de un grupo de investigación de inteligencia policial con el fin de recaudar el material probatorio para esclarecer estos hechos y ubicar al responsable.