Turistas de Soacha se contagiaron de fiebre amarilla en Melgar: uno falleció

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, confirmó tres nuevos casos de fiebre amarilla en el departamento: dos en Melgar y uno en Carmen de Apicalá.

Los casos de Melgar se convierten en los primeros confirmados en este municipio, el más turístico del Tolima. Corresponden a dos turistas provenientes de Soacha, Cundinamarca, quienes se habrían contagiado durante una visita a familiares en la zona rural de Melgar.

“Venían algunos fines de semana y en vacaciones a visitar a sus familiares. Se desplazaron hacia una vereda y allí se produjo el contagio de fiebre amarilla. Procedentes de Soacha, Cundinamarca, el hombre de 38 años falleció en la red de atención del municipio de Soacha, y su madre, una mujer de 59 años, se encuentra recibiendo atención médica”, relató la funcionaria.

Así las cosas, la secretaria señaló que los casos de Melgar confirman la circulación activa de la fiebre amarilla en el corredor turístico del oriente del Tolima, al que también pertenecen Carmen de Apicalá e Icononzo. El tercer caso nuevo fue confirmado precisamente en Carmen de Apicalá.

“El pilar más importante es estar vacunado. Como departamento tenemos más del 68 % de la población vacunada, pero nosotros no podemos actuar sobre la población flotante (...) Que esto sea un tema de orden nacional, que no solo las secretarías de Salud, sino también el Ministerio de Defensa, para que la fuerza pública empiece a acompañar los puestos de control pedagógicos”, señaló.

A la fecha, el Tolima acumula 175 casos de fiebre amarilla, de los cuales 65 personas han fallecido, lo que representa una letalidad cercana al 40 %. Las autoridades sanitarias piden a los colombianos que planeen viajar durante la temporada de vacaciones al Tolima vacunarse contra la fiebre amarilla, al menos 10 días antes del desplazamiento.