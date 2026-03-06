Candidata del Partido Liberal en el Tolima niega vínculo con $71 millones en efectivo incautados

Tolima

La hoy congresista y también candidata a la Cámara de Representantes, Olga Beatriz González, le salió al paso a las versiones que involucran su campaña con la incautación de 71 millones de pesos y material electoral descubierto dentro de una camioneta en el peaje de Gualanday, en la zona de ingreso a Ibagué.

De acuerdo con la dirigente del Partido Liberal, el dinero incautado apenas tres días antes de las elecciones del 8 de marzo nada tiene que ver con su campaña. Sin embargo, la congresista no desmintió que se tratara de tarjetones electorales o material alusivo a su campaña.

El comunicado señala que el dinero incautado pertenecía al exalcalde del municipio de Planadas, David Lozada, dirigente del Partido Liberal, quien sostuvo que el efectivo iba a ser usado para pagar contratos de negocios y asesorías personales.

“Personas inescrupulosas difundieron información falsa y anónima señalando que el doctor David Lozada, militante y director del Partido Liberal en Planadas y tres veces alcalde de ese municipio, llevaba un dinero sin justificar. Debo decirlo con total claridad: ese dinero no es mío ni pertenece a mi campaña. El doctor David Lozada ha explicado que esos recursos tienen origen legal y plenamente justificable, debido a sus negocios y asesorías”, reza el comunicado emitido por la candidata.

La congresista liberal sostuvo que detrás de las versiones que la relacionan con el dinero en efectivo y una supuesta compra de votos habría una campaña de desprestigio en su contra.

“Lamentamos que algunos enemigos de esta campaña lleguen a estos extremos para tratar de desprestigiar un proyecto político serio y transparente. Confiamos en que las autoridades esclarecerán rápidamente lo ocurrido”, concluyó.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, aclaró que el dinero incautado quedó a disposición de la Fiscalía para determinar si iba a ser usado o no para la compra de votos o la comisión de delitos electorales.