María Fernanda Agudelo, joven de 26 años que fue asesinada por su expareja sentimental, Carlos Mario Fernández Oquendo.

Mamá de joven víctima de feminicidio en Medellín exige la captura del asesino de su hija

En octubre de 2025 el país conoció la lamentable noticia de la muerte de María Fernanda Agudelo, una joven de 26 años que fue asesinada por su expareja sentimental con un arma de fuego dentro de su casa y frente a su hijo de 7 años en la ciudad de Medellín.

El presunto responsable es Carlos Mario Fernández Oquendo, conocido como alias ‘Chacho’, con quien María Fernanda habría terminado su noviazgo tres semanas antes del asesinato debido a las agresiones físicas y psicológicas de las que era víctima.

Pese al historial criminal de este sujeto, donde figuran antecedentes penales por hurto, constreñimiento ilegal, violencia intrafamiliar y fuga de presos, las autoridades aún no dan con su paradero.

A través de los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, Sandra Milena Torres, hizo un llamado al país y a las entidades pertinentes para que el caso de su hija no quede en el olvido y se de con el paradero del criminal.

“Desde hace cuatros meses está en la impunidad este homicidio. La justicia no me ha dado ninguna esperanza, no me ha comunicado nada sobre esta persona que sigue prófuga de la justicia”, expresó.

Sandra comentó que en el mes de octubre, el entonces subsecretario de la alcaldía de Medellín Pablo Ferney Ruiz Garzón, le aseguró que, si luego de una semana no se obtenían resultados, se distribuirían unos volantes con una recompensa, pero hasta el momento esto no se ha realizado.

¿Qué se sabe de alias ‘Chacho’, presunto responsable?

Fuentes oficiales de la Fiscalía revelaron a Caracol Radio que Carlos Mario Fernández Oquendo, conocido como alias ‘Chacho’, registra varios antecedentes judiciales a lo largo de la última década.

En 2013 fue vinculado a un proceso por hurto, mismo año en el que también estuvo relacionado con una fuga del centro carcelario El Pedregal; posteriormente, en 2017, aparece un antecedente por el delito de constreñimiento. De acuerdo con la información disponible, también fue condenado por hurto calificado.

En 2020, Oquendo volvió a estar involucrado en una fuga de presos, nuevamente desde el establecimiento penitenciario El Pedregal. En agosto de 2023, figura un antecedente por violencia intrafamiliar, y ahora, por el caso de Maria Fernanda Agudelo, es buscado por feminicidio.

Las autoridades responden

Desde la Alcaldía de Medellín, se informó a Caracol Radio que la recompensa que en algún momento se contempló y mencionó Sandra Milena Torres, no se ejecutó porque podría entorpecer las investigaciones. Asimismo, aseguraron que la búsqueda de alias ‘Chacho’ no ha parado y continuará hasta dar con su captura.

Por otro lado, como lo confirmó Sandra, la Secretaría de las Mujeres de Medellín ha desplegado acciones orientadas a la atención integral de las víctimas indirectas, es decir, ella y su nieto, priorizando enfoques psicosociales, jurídicos, de protección y de interés superior del niño.

Adicionalmente, la Secretaría de las Mujeres ha brindado representación jurídica a la madre de la víctima.

