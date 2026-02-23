El feminicidio de Emiliana Castrillón de Venecia, Antioquia, fue esclarecido, dice la policía

Suroeste de Antioquia

La policía de Antioquia informó que este fin de semana fue capturado un joven de 20 años, quien tenía orden de detención por el presunto feminicidio de la joven Emiliana Castrillón, de 19 años, hechos ocurridos en la población de Venecia , suroeste de Antioquia, en el mes de noviembre de 2025.

Recordemos que la joven había desaparecido el 2 de noviembre y 10 días después fue hallada sin vida en la misma población en la parcelación El Bazal , luego de que un trabajador avisara a las autoridades sobre la presencia de un cadáver. Desde ese momento, las sospechas cayeron sobre quien había sido su pareja sentimental y que estaba prófugo de las autoridades, pero al parecer, por el trabajo de las autoridades, este feminicidio no quedará impune.

“En el municipio de Titiribí llevaron a cabo la captura de una persona requerida mediante orden judicial por el delito de feminicidio. De acuerdo a ello, se esclarece el hecho presentado el día dos de noviembre del año veinte veinticinco, donde pierde la vida la señorita Emiliana Castrillón Herrera, de diecinueve años de edad”, manifestó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia.

Esta persona fue detenida en el sector El Hoyo de Titiribí en el suroeste de Antioquia, pero estará detenido afrontando a las autoridades por el crimen de la joven que generó consternación en su momento.