Vamos a tener biometría en 19 puestos de votación en Armenia este domingo: Delegado Registraduría

Armenia

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Quindío, Ángel Eduardo Triana Rojas, que entregó detalles de cómo la región para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Pues estamos listos. Sin embargo, pues todos los días son detalles de cara al proceso electoral. Nosotros las elecciones, como siempre lo hemos dicho y lo repite el señor registrador nacional, no se construyen solo con la registraduría.

Hay distintas entidades con las que trabajamos en la organización de un certamen electoral y nos estamos reuniendo con ellas diariamente con las administraciones municipales, con la gobernación departamental para establecer una logística propia del certamen electoral, pero a su vez lo hacemos con la Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Personeros, lo hacemos también con Policía, el Ejército que son determinantes en este trabajo mancomunado que tenemos.

Entonces, estamos ultimando detalles, tecnológicos también que se ponen al servicio de un certamen electoral, especialmente en la etapa postelectoral y ya acabamos de terminar, ejemplo, una reunión con el señor registrador delegado en lo electoral, en el cual tenemos unas recomendaciones que también tenemos que darles a los jueces de la pública de forma muy respetuosa en el ejercicio poselectoral de ellos de los escrutinios, de la consolidación de resultados

Nuevo lugar para los escrutinios en Armenia

El registrador puntualizó “no quiero de pronto sonar pretencioso con lo que voy a decir, pero en algunos departamentos en los que he estado no habíamos tenido o no había tenido yo en lo particular un ejercicio tan decidido y tan mancomunado en una decisión de esta naturaleza.

Decisión que permitió que tuviéramos unas mejores instalaciones para la realización del escrutinio. Inicialmente estábamos en el Coliseo del Sur, en el escrutinio entendido para la ciudad de Armenia, 21 comisiones escrutadoras contando la municipal.

Se quedaba un poco justo, pero podíamos hacerlo, pero las vías aledañas por una situación de las lluvias conllevó a que hiciéramos una visita con todos los integrantes del Comité de Seguimiento Electoral de la ciudad y la generosidad hay que decir del ente territorial permitió que tuviéramos un mejor sitio, un sitio mucho más adecuado con mejores espacios, con mejor condiciones de movilidad para la llegada de los pliegos electorales como es el coliseo de Gimnasia y también mejores instalaciones para los testigos y los participantes del proceso.

Porque estos son en este auditorio, en este lugar sé que se realizan 21 audiencias públicas lideradas por los jueces de la República, 21 y en cada una de ellas pueden participar los testigos electorales, candidatos, apoderados e indudablemente es unas mejores condiciones.

Parte de tranquilidad en materia de seguridad

Esto es un departamento que, además de bello, de gente muy amable que son ustedes en su ADN, tienen una amabilidad, de verdad, muy bonita, pero también le permite a uno tener unas condiciones de movilidad muy positivas. Entonces, hemos tenido la oportunidad de llegar a todo el departamento junto con la doctora Jenny Osorio, y hemos escuchado a todos los comandantes de estación diciendo, “Oiga, acá tenemos alguna seguridad, tenemos tranquilidad para el certamen electoral.”

No solo seguridad, sino también plan de contingencia por las lluvias

El registrador agregó “Pero además de eso, no solo nos vamos en condiciones de seguridad, sino que también nos vamos al recrudecimiento de la lluvia, entonces escuchamos también la oficina de gestión del riesgo, en estos municipios de cordillera hemos hablado con los secretarios de gobierno, alcaldes, eh ejemplo, hicimos lo propio en Génova dialogando con el alcalde y pues determinando y solicitando de forma muy respetuosa que se establezcan los planes de contingencia en lo que se pueda dar.

Maquinaria amarilla disponible

Hemos solicitado que se disponga la maquinaria amarilla, que se disponga el cuerpo de bomberos, que se dispongan todos estos esto estas particularidades de oficinas que cobijan esta situación y ayer, vuelvo y digo, hicimos lo propio en el departamento para que se tenga un reporte de gestión del riesgo departamental correspondiente a los 12 municipios eh que nos permitan pues decir que también estamos preparados ante una eventual contingencia

“hemos revisado hasta puestos de votación, y tenemos en el departamento del Quindío 46 lugares que albergan muchas comisiones escrutadoras, ejemplo, Armenia es uno, pero Armenia tiene 21 comisiones escrutadoras. Entonces son 46 lugares, pero nos hemos preparado, hemos visitado con anticipación, hemos verificado que tengan las baterías sanitarias, que se tengan la iluminación respectiva tanto en puestos de votación en lugares de escrutinios y con esta premura que hacemos las visitas, pues ha permitido que se tenga una oportuna respuesta

Denuncias

El delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Quindío, Ángel Eduardo Triana Rojas: delitos electorales hemos trabajado en esta articulación también tenemos a la fiscalía, tenemos a los entes de control y ellos en los grandes puestos de votación van a tener las mesas de justicia. Sin embargo, pues también tienen el URIEL que pueden hacer las denuncias respectivas.

Recordemos que hay un catálogo de 16 delitos electorales en Colombia que se pueden presentar y lo decía el registrador nacional, ahí pueden existir algunos fenómenos y es donde podemos ponerle bien la lupa porque nuestro proceso electoral es un proceso fortalecido.

Un proceso en el que participan muchas manos, pero afuera también tenemos que controlar alguna situación que se puedan presentar y pues tenemos el buen asocio de las autoridades como la fiscalía y otras entidades en las que se puede denunciar este tipo de casos que van a estar en los grandes puestos de votación las mesas de justicia, nos decía de buena forma la Procuraduría y la Defensoría que ya tenía los funcionarios dispuestos para la cobertura en el departamento.

¿Cuántos puntos y mesas de votación se van a tener para este domingo en el Quindío?

1535 mesas tenemos dispuestas en el departamento del Quindío en 129 puestos de votación, 36 de ellos son rurales. Y 93 son urbanos y tres cárceles, son 93 urbanos, tres de ellos son cárceles.

En Armenia habrá puestos con biometría

Registrador: Tenemos toda la disposición de puestos de votación, vamos a tener biometría en 19 puestos de votación en la Armenia, en Armenia 19, y 17 de ellas biometría dactilar, antes de entrar a la mesa de votación van a tener que identificarse y verificar que efectivamente sea la persona que va a votar, pero además de esto tenemos dos puestos con biometría facial, que esto nos va a permitir pues de alguna forma disuadir cualquier amenaza de una persona que quiera ejercer el derecho al voto y que no sea la que está registrada en el censo electoral.

Estos son situaciones que avanzan, quisiéramos tener todas las mesas del departamento, pero esto naturalmente demanda progresivo de unas presupuestales que se tienen que otorgar desde el gobierno nacional, pero avanzamos, vamos creciendo en confianza de los electores.