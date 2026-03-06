En Cali estarían reclutando personas para combates en Emiratos Árabes

Las propuestas estarían orientadas a trabajar en ciudades como Dubái y Abu Dabi, con salarios de hasta 10 mil dólares mensuales. Foto: Personería.

Cali

Las autoridades de Cali encendieron las alertas por la circulación de supuestas convocatorias para reclutar personas que participen en labores de seguridad y combate en conflictos armados internacionales.

Las propuestas estarían orientadas a trabajar en ciudades como Dubái y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, con salarios de hasta 10 mil dólares mensuales.

El personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para actuar con prudencia y no dejarse engañar por este tipo de ofertas.

“Este tipo de convocatorias, cuando implican traslados a otros países y no presentan información clara, verificable ni garantías suficientes sobre las condiciones laborales y legales, generan una alerta importante, ya que podrían poner en riesgo la vida, la seguridad y la integridad de las personas”, expresó.

En el material que circula se hace referencia a supuestos procesos de vinculación laboral con una empresa con sede en la ciudad de Bogotá.

“Nos están contactando a través de redes sociales, ofreciéndonos 10 mil dólares para combatir la guerra en Emiratos árabes, hemos sido varios jóvenes que nos están pidiendo documentos, ya que la oferta es muy atractiva”, detalló un denunciante.

El personero recordó que en los últimos años se han conocido casos de colombianos que, atraídos por promesas de altos ingresos, han viajado a zonas de conflicto como Ucrania, Sudán y Haití, donde han puesto en riesgo su vida, integridad y libertad. En algunos casos, incluso han sido considerados mercenarios y enfrentan procesos judiciales.

La denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que se haga el seguimiento correspondiente y se adopten mecanismos de prevención.