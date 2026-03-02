Gobierno activa inspección laboral en el sector cultural tras denuncias de reconocidas actrices

El Teatro de Cartagena llegará a El Salvador con ‘Gertrudis: ecos de la memoria iberoamericana’

El Gobierno Nacional activó trabajos de inspección y formalización laboral en el sector cultural, luego de las denuncias públicas de actrices como Alejandra Borrero y Marcela Gallego y sobre presuntos incumplimientos en pagos y condiciones laborales.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, instalaron una mesa interinstitucional para coordinar acciones de inspección, vigilancia y control, así como acompañamiento integral al sector artístico.

Las medidas incluirán la revisión de denuncias relacionadas con la Fundación T de Teatro.

“El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. Hoy damos un paso decisivo para aplicar la inspección laboral también en el ámbito cultural, no con un ánimo sancionatorio inmediato, sino con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la formalización y la garantía efectiva de derechos”, afirmó el ministro Sanguino.

El jefe de la cartera laboral explicó que se revisarán las denuncias para establecer posibles incumplimientos conforme a la legislación vigente y los principios de la Reforma Laboral.

Por su parte, la ministra Kadamani señaló que su despacho acompañará a las personas denunciantes y facilitará la articulación institucional.

“La cultura es un pilar de lo público y no puede sostenerse sobre la precarización. Acompañaremos cada paso de este proceso para que quienes han presentado quejas reciban respuestas claras y acciones concretas”, indicó.

La denuncia

El anuncio se produce tras la denuncia pública de la actriz Marcela Gallego, vinculada a la obra Las novias de Travolta, quien aseguró que, pese al éxito en taquilla, no ha recibido el pago correspondiente a la temporada y que ha enfrentado evasivas por parte de la Fundación T de Teatro.

“Pero el pago de la temporada no llegó. Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo. Que el salario no se mendiga. Pero solo he recibido evasivas por parte de la Fundación T de Teatro. Es indignante tener que rogar por el pago de un trabajo realizado con amor y profesionalismo”, indicó la actriz a través de redes sociales.

El Gobierno reiteró que la dignificación laboral del sector artístico será prioridad de política pública y que este caso representa una oportunidad para impulsar transformaciones estructurales que fortalezcan la formalización y la sostenibilidad del ecosistema cultural colombiano.