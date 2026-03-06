¿Habrá ciclovía en Bogotá el domingo 8 de marzo, día de elecciones? IDRD respondió

Las restricciones vehiculares de la Ciclovía, que le abre paso en las principales avenidas a quienes practican deporte o actividades al aire libre, es parte del escenario al que están habituados los bogotanos en la jornada dominical.

Sin embargo, la jornada del próximo domingo 8 de marzo será atípica en todas las ciudades, debido a las elecciones al Congreso y consultas presidenciales. En ese sentido, la Alcaldía de Bogotá prepara una serie de restricciones y cierres viales con el ánimo de enfocar todos los esfuerzos hacia garantizar unas votaciones en paz.

¿Habrá ciclovía el domingo 8 de marzo?

La Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Recreación y Deporte, IDRD, informaron que el domingo 8 de marzo, producto de las elecciones legislativas, el servicio de Ciclovía no estará habilitado.

Esta decisión obedece, justamente, a la necesidad de aumentar el pie de fuerza y la atención de servicios esenciales para la ciudadanía en lugares en los que se esperan aglomeraciones de personas a lo largo del día.

De igual manera, esta medida es complementaria a los cierres y desvíos que se realizarán en zonas en las que históricamente se presenta una masiva afluencia de personas por las elecciones, como es el caso de Corferias y Unicentro.

El Distrito informó, además, que otros servicios complementarios prestados durante la Ciclovía estarán igualmente suspendidos, como es el caso de los puntos de actividad física como Recreovías y Boxes de Crossfit, así como los puntos itinerantes de la Escuela de la Bici.

¿Cuándo volverá a haber Ciclovía en Bogotá?

El IDRD informó a los bogotanos que la Ciclovía de Bogotá volverá, con todas sus actividades, servicios y rutas, el próximo domingo 15 de marzo de 2026.

La actividad mantendrá su horario habitual, que es de siete de la mañana a dos de la tarde.

¿Cuáles son las rutas de la Ciclovía en Bogotá?

La Ciclovía comprende un amplio recorrido de rutas interconectadas, las cuales en 2026 llegan a cubrir hasta 138,24 kilómetros en la ciudad de Bogotá. Las rutas se amplían constantemente y se agregan nuevas para estimular la actividad física y el uso de la bicicleta en la capital.

En 2026, el recorrido de la Ciclovía incluye los siguientes tramos, con su respectiva extensión:

N1: Norte 1 avenida Boyacá norte (10,22 km).

N2: Norte 2, avenida Pepe Sierra y avenida Córdoba o avenida calle 127 (9,57 km).

N3: Norte 3, carrera Séptima norte (10,07 km).

N4: Norte 4, carrera Novena, calle 147 y calle 170 (11,15 km).

N5: Norte 5, carrera 60 y calle 72 (7,06 km).

C1: Centro 1 avenida Boyacá sur (10,74 km).

C2: Centro 2, carrera 50 (9,73 km).

C3: Centro 3, carrera Séptima y carrera Sexta sur (10,77 km).

C4: Centro 4 calle 26 o avenida El Dorado Oriental (7,61 km).

C5: Centro 5 calle 26 o avenida El Dorado Occidental (10,38 km).

C6: Centro 6 sector Parkway y Parque Nacional (4,46 km).

S1: Sur 1 Bosa, conexión con Soacha (8,64 km).

S2: Sur 2 Yomasa en Usme (9,49 km).

S3: Sur 3 calle 17 Sur y 39 Sur (7,8 km).

S4: Carrera 25 y Calle 44 Sur (3,25 km).

S5: Ciclorruta Porvenir y Av. Guayacanes (7,3 km).

Mapa rutas Ciclovía Bogotá 2026: Crédito: IDRD Ampliar Mapa rutas Ciclovía Bogotá 2026: Crédito: IDRD Cerrar

Si desea consultar la programación y las diferentes actividades programadas para la Ciclovía, consulte el portal habilitado por el IDRD.