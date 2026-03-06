“Caímos un poco en la desesperación”: David González, autocrítico tras clasificar en Sudamericana

América de Cali derrotó 2-1 a Atlético Bucaramanga en la llave correspondiente a la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el conjunto Escarlata quedó ubicado en el bombo 1 para el sorteo que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 6:00 p.m. (hora de Colombia).

El equipo vallecaucano será uno de los ocho cabezas de grupo de la próxima fase del torneo, quedando ubicado en el Bombo 1:

River Plate (Argentina)

Atl. Mineiro (Brasil)

São Paulo (Brasil)

Racing (Argentina)

Gremio (Brasil)

Olimpia (Paraguay)

Santos (Brasil)

América de Cali (Colombia)

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el director técnico David González habló sobre la mejoría que mostró el equipo durante el segundo tiempo del compromiso.

“En el entretiempo tratamos de bajar un poco las revoluciones, de entender que era un partido que no tenía revancha y no había necesidad de estar tan desesperados. Por suerte se logró la igualdad en el marcador y eso hizo que estuviéramos más tranquilos”, comentó.

El entrenador también se refirió a la jugada del penalti y cómo influyó en el desarrollo del partido. “El penalti nos permite entrar al camerino distinto. Digamos que hubiera sido un camerino en el que quizás la charla habría sido diferente si nos hubiéramos ido abajo en el entretiempo. Arrancamos bien los primeros 10 o 15 minutos y lo hicimos así también en el segundo tiempo. Hay momentos en el partido en los que, tras una pérdida, puede bajar la confianza y caímos un poco en la desesperación”.

Finalmente, el técnico habló sobre el momento que vive el equipo escarlata en la temporada. “Vamos cumpliendo pequeños objetivos que nos vamos trazando. Al inicio del torneo sabíamos que, al llegar a este partido contra Bucaramanga en Sudamericana, debíamos tener un buen colchón en la liga. Los muchachos, desde las primeras fechas, han mostrado un gran rendimiento”, concluyó.