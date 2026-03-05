🔴EN VIVO Medellín vs. Juventud de Las Piedras: por la fase tres de la Copa Libertadores

Llegó la hora decisiva para Independiente Medellín en la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo enfrentará a Juventud de Las Piedras en el partido de ida de la tercera fase previa del torneo continental, un duelo que se disputará en Montevideo y que marcará el primer paso hacia el objetivo de clasificar a la fase de grupos.

El equipo antioqueño ya sabe lo que es conseguir resultados positivos en territorio uruguayo. En la ronda anterior logró eliminar a Liverpool tras un triunfo clave como visitante que le permitió cerrar la serie con mayor tranquilidad en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, el presente del Medellín genera algunas dudas entre los hinchas. El equipo apenas ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos, lo que ha provocado cuestionamientos hacia el cuerpo técnico y la necesidad de obtener un resultado que devuelva la confianza.

Por su parte, Juventud de Las Piedras también llega con un rendimiento irregular en su liga local, donde apenas suma un punto en cuatro jornadas. Aun así, el club uruguayo logró avanzar en las fases previas de la Libertadores tras eliminar a Universidad Católica de Quito y posteriormente a Nacional de Paraguay.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos. El compromiso de vuelta se disputará el próximo 12 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, donde Medellín buscará sellar su clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

