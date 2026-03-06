Subintendente de la Policía asistió un parto dentro de un vehículo en Medellín Foto: Policía Metropolitana

Medellín

En medio de sus labores de patrullaje, la Policía Nacional se percató de que una mujer que pedía ayuda, estaba en trabajo de parto en medio de la congestión vehícular en el barrio La Candelaria, en el centro de Medellín.

La Subintendente de la Policía Nacional, Camila Andrea Hinestroza Ospina, reacciona tratando de ingresar al vehículo para asistir inmediatamente la mujer. La bebé nace rápidamente dentro del vehículo, por ello, se verifica que el neonato esté respirando para proceder a realizar el contacto piel con piel entre ambas.

Más información Capturan al hombre que quedó grabado amenazando a su expareja en el Popular 1 de Medellín

“Cuando nosotros llegamos, verificamos la situación, la urgencia, lo que hace mi compañero, mi intendente, es en la motorizada intentar abrir paso para que podamos llegar rápidamente al centro médico”, expuso la Subintendente Camila Andrea Hinestroza.

Luego de recibir asistencia médica, se verificó que la madre y la bebé estaban en perfectas condiciones.