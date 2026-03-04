Megaestación de Policía en El Bosque: avances y entrega de equipos de última tecnología

Este martes 3 de marzo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, realizó una visita de inspección a la megaestación de Policía en El Bosque, donde evidenció los avances de la obra, así como la nueva inversión que hace el Distrito en equipos tecnológicos.

“Fortalecemos la seguridad de Barranquilla con una megaestación de Policía y equipos de última tecnología. Con la estación El Bosque son alrededor de 3 mil metros cuadrados que muy pronto estarán al servicio de la comunidad con más de 180 agentes de la Policía, en un punto clave de la ciudad. Aquí funcionará toda la centralización de la operación de dos localidades del Distrito para atender con mayor eficiencia a nuestra ciudadanía. Además, estamos invirtiendo en más equipos de inteligencia que permitirán mayor inmediatez en la lucha contra los delitos. La seguridad depende de todos. Nosotros le exigimos resultados a la Policía y, al mismo tiempo, les pedimos a las familias estar pendientes de sus hijos. No bajamos la guardia!”, dijo el mandatario.

Durante el recorrido, el alcalde enfatizó que esta obra es posible con recursos de Barranquilla, más la tasa de seguridad que se recauda en el departamento del Atlántico.

Por su parte, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Diego Mora, manifestó: “Este es uno de los aportes de la infraestructura que viene desarrollando el Distrito. El trinomio de la seguridad: la comunidad, Administración y la Policía Nacional son fundamentales para el mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Estos espacios nos permiten que la comunidad tenga cercanía. Acá van a ver todo el tema de atención a la ciudadanía, la recepción de denuncias a través de la Policía judicial, la oficina de atención al ciudadano, todas las especialidades que tiene nuestra Policía Nacional van a estar al servicio de la comunidad acá en este distrito de Policía. Entonces es fundamental el crecimiento de infraestructura que permita que la comunidad tenga un acceso a la Policía Nacional”.

Entrega de equipos para la Policía

El Distrito adquirió equipos de informática forense y de elementos de tecnología y comunicaciones para el robustecimiento operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla a través de sus especialidades de la seccional de inteligencia y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad de Personas- Gaula. Con estos equipos forenses se reforzará el laboratorio de criminalística de la Policía, mejorando su capacidad operativa.

Más infraestructura en Barranquilla

Durante este recorrido, el alcalde Char reiteró que esta megaestación no es la única inversión que se ejecuta en Barranquilla en materia de infraestructura de seguridad para brindar mejores condiciones para la función de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“Esta no es la única estación que estamos haciendo, estamos haciendo otra en Caribe Verde, muy importante, estamos haciendo la otra en Rebolo, muy importante, estamos haciendo la de Bosques del Norte, muchos CAI a lo largo y ancho de la ciudad donde la gente nos los ha pedido. Entonces, estamos entregando las herramientas a la Policía para que pueda hacer una mejor gestión. Nosotros, a raíz de esto, ya le podemos exigir, por supuesto, más resultados a la Policía, pero esto finalmente tiene que ser un triángulo, un triángulo de esfuerzos”.



