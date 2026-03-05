Suspenden de manera provisional acuerdo que autorizó la creación de Fodecol

Bucaramanga

El representante a la cámara por Santander, Cristian Avendaño, solicitó medidas cautelares para suspender el proyecto de acuerdo por medio del cual el concejo de Capitanejo autorizó la creación e integración del Fondo Mixto denominado Fodecol.

Fue así que el Juzgado 11 administrativo oral del circuito judicial de Bucaramanga resolvió suspender de manera provisional los efectos de este proyecto con los que Fodecol con un capital inicial de $25 millones iba a administrar más de 300 millones de pesos.

“Tal como lo advertimos, acabamos de recibir la notificación de nuestra demanda contra el acuerdo que habilitó la creación de Fodecol (...) lo que estaban haciendo era direccionando contratos, amarrando contratos sin ninguna justificación, contratos que se podían hacer a través de la ley 80 de manera transparente, permitiendo pluralidad oferentes, pues no. Ellos decidieron amarrar contratos y pues se les cayó el negociado", señaló el representante Avendaño.

Por ahora ni el Concejo de Capitanejo y la Gobernación de Santander se han pronunciado sobre esta decisión del juzgado.