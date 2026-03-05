Hable con elPrograma

Gobernador de Santander pide investigación de caso de presunta corrupción electoral

El mandatario seccional solicita a la Fiscalía protección para un funcionario que a título propio investigó los hechos.

Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander cree que las denuncias efectuadas por un candidato a la cámara de Representantes por presunta corrupción electoral ameritan una intervención de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría.

El mandatario hizo alusión a la denuncia pública efectuada por Carlos Anaya con relación a hechos que “se habrían materializado o fraguado por intermedio de un programa de emprendimientos del Gobierno Nacional administrado por el Departamento de Prosperidad Social”.

Díaz Mateus comunicó que un funcionario de la gobernación participó en la recolección de la información relacionada con los hechos denunciados, pero a “motu proprio”.

Incluso, informó que llamó al director seccional de Fiscalías para informarle de los temores que asisten a ese funcionario, Carlos Alberto Palacios y para pedirle que adelante una investigación.

“La actuación mencionada no fue autorizada ni instruida por esta administración y no corresponde a sus funciones”, asegura el gobernador.

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

