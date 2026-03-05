Ministro de Defensa le pide a los nortesantandereanos denunciar delitos electorales

Norte de Santander

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visita la ciudad de Cúcuta, en aras de dar a conocer a la población civil las recompensas por delitos electorales. Son hasta 50 millones de pesos para quien deje en evidencia actores que pretendan alterar el libre voto de los ciudadanos. Sánchez además recordó que está todo preparado para el cierre de fronteras previo a la jornada.

“Está dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública, priorizando aquí en Norte de Santander, Arauca y en el sur del país, en Nariño, pero la seguridad no la puede dar solamente los 410 mil uniformados que tiene nuestra Fuerza Pública. Necesitamos de todos los colombianos, por ello estamos también ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita anticiparnos, capturar a quienes estén cometiendo delitos electorales o los intenten hacer”, dijo Sánchez.

Frente a la seguridad en la región del Catatumbo, aseguró que está blindada esta zona del país, para garantizar a los votantes su derecho. Además, indicó que se acaba de llevar a cabo un golpe contundente contra el ELN, que, según Sánchez, afecta esta estructura.

“El Catatumbo es una de las zonas priorizadas que tenemos en el mapa electoral, por ello hemos dispuesto mejores capacidades y en ese sector hemos reconfigurado el sitio o el dispositivo que tenemos allá. Hicimos una operación muy importante de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Daremos próximamente un balance mejor de los resultados, afectando principalmente el cartel del ELN, las finanzas del ELN, el robo de combustible“.

El ministro adelanta su visita con el director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, recorriendo diferentes puntos de la ciudad.