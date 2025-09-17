Atención: Juzgado decreta medida cautelar que ordena levantar bloqueos en Hidroeléctrica El Guavio

JUSTICIA

Caracol Radio conoció en primicia que un juzgado del circuito de Zipaquirá decretó medidas cautelares a favor de la multinacional de energía, Enel Colombia, por los bloqueos que hay en el municipio de Ubalá, Cundinamarca, que impiden hacer el mantenimiento de la Hidroeléctrica El Guavio.

En concreto, se respondió a una acción popular que ordena a la administración municipal que en 48 horas adopte las acciones administrativas, policivas y de coordinación interinstitucional necesarias para habilitar el corredor vial que conduce a dicha Hidroeléctrica, que surte a más de 2 millones de hogares en el país.

“Está demostrado que los bloqueos han impedido el acceso del personal y equipos de mantenimiento a la Central Hidroeléctrica Guavio desde el 1° de agosto de 2025 y que, pese a los escenarios de diálogo promovidos por la Alcaldía, estos no han sido levantados. Ello constituye un riesgo cierto e inminente para la adecuada prestación del servicio público de energía, catalogado como esencial por la jurisprudencia constitucional y legal, así como para la seguridad de la comunidad", indica la providencia conocida por Caracol Radio.

Esta medida cautelar responde a amparar derechos fundamentales como el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en razón a los bloqueos que impiden el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica Guavio.

Las peticiones de la comunidad de El Guavio

Si bien esta medida cautelar busca garantizar el mantenimiento a esta Hidroeléctrica, lo cierto es que la comunidad se ha tomado las vías de hecho ante incumplimientos para el mantenimiento de las vías y una tarifa preferencial para la comunidad.

En díalogo con Caracol Radio, el alcalde de Ubalá Manuel Calderón, aseguró que si bien está del lado de la comunidad, acatará la medida cautelar.

“También siempre he pedido de que se agoten todas las mesas de diálogo, que concertemos, de que escuchemos las comunidades, de que nos unamos para poder solucionar estas problemáticas entre todos. Yo le pido a las diferentes entidades, a ENEL, a los que se puedan sumar para poder darle respuesta a nuestras comunidades que exigen con todo el derecho, con todo el sentido de pertenencia, con el dolor de que durante muchos años han sido olvidados", indicó el alcalde en Caracol Radio.