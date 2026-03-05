Capturan en Pereira a alias ‘Shaggy’, condenado por homicidio y que fue sorprendido portando un arma

Pereira

En un operativo adelantado por la Policía Nacional en la comuna Villasantana de Pereira, fue capturado en flagrancia alias ‘Shaggy’, un hombre de 32 años que actualmente cumple condena por homicidio y que se encontraba fuera de prisión gracias a un permiso de 72 horas otorgado por el INPEC.

La detención se produjo durante un procedimiento de control realizado por unidades del Bloque de Búsqueda, que efectuaron el registro a una camioneta en la que se movilizaba el hombre. Durante la inspección, los uniformados hallaron en su poder una pistola calibre 9 milímetros, sin la documentación que acredite su legalidad.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Shaggy’ no solo se encuentra pagando una condena por homicidio, sino que además registra antecedentes judiciales por doble tentativa de homicidio, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, lo que evidencia un historial de reincidencia criminal, así lo confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Recapturamos a alias ‘Shaggy’, una persona que tiene procesos por homicidio, doble tentativa, que tenía 72 horas de permisos otorgadas por la justicia. Fue capturado con un arma de fuego en el sector de El Triunfo y las brisas del sector de Pereira. Continuamos detrás de los sicarios como una actividad de la Metropolitana de Pereira para la reducción de las muertes violentas. Este tipo de armas son las que no podemos permitir que estén en las calles de la Metropolitana”, afirmó el coronel Ochoa.

El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía, que definirá la situación judicial del detenido, mientras las autoridades reiteraron que se mantendrán las acciones contra personas que, pese a procesos judiciales o condenas vigentes, continúan vinculadas a actividades delictivas en el área metropolitana de Pereira.

