Capturan a hombre señalado de feminicidio en Pereira; la comunidad intentó lincharlo

Un hombre fue capturado en flagrancia señalado del presunto delito de feminicidio, luego de que una mujer identificada como Angelly Eiling Teixeira Zerpa, madre de dos menores y de nacionalidad venezolana, perdiera la vida tras ser atacada con arma cortopunzante en medio de una discusión intrafamiliar.

El procedimiento se desarrolló en el sector de Galán en Pereira y requirió la intervención de varios uniformados de la Policía Metropolitana, entre ellos integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), ante la reacción de la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la teniente coronel Laura Cruz Carreño, comandante operativa de Seguridad Ciudadana Policía Metropolitana de Pereira, cerca de 50 personas, algunas armadas con palos y objetos contundentes intentaron agredir tanto al presunto responsable como a los policías que atendían el caso. La tensión obligó a un despliegue adicional para evitar un nuevo hecho violento.

“Se capturó a un hombre por feminicidio en el sector Galán, que habría dado muerte con arma blanca a una mujer en medio de una discusión intrafamiliar. La Policía Metropolitana utilizó cerca de 30 policías, entre ellos el UNDMO, para lograr la captura y prevenir otra muerte en manos de la comunidad. Cerca de 50 habitantes del barrio El Progreso, con palos y algunas armas contundentes, atacaron a la Policía y al presunto homicida”, afirmó la teniente coronel Cruz Carreño.

El señalado agresor fue resguardado en una vivienda ubicada en la carrera primera con calle 29 donde las autoridades lograron contener la situación y efectuar la captura sin que se registraran consecuencias mayores.

La Policía rechazó cualquier forma de violencia contra la mujer y reiteró que el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso judicial correspondiente, pues se trata del primer hecho de femicidio en Pereira y Risaralda durante este año 2026.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a no tomar justicia por mano propia y permitir que las autoridades actúen conforme a la ley. Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

