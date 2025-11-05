En Propiedad Horizontal: ¿Quién paga reparaciones y limpieza de las zonas comunes?

Vivir en una propiedad horizontal, como un edificio o conjunto residencial, implica compartir zonas comunes con otras personas. Por eso, existen reglas que buscan mantener la armonía y el buen uso de las zonas comunes, pero también se complementan con el reglamento interno que cada conjunto adopta según sus propias necesidades.

Una de las preguntas más relevantes y frecuentes que se hacen quienes habitan en estas zonas es sobre ¿Quién paga las reparaciones y la limpieza de las zonas comunes? Aquí le indicamos:

¿Quién paga las reparaciones y limpieza de zonas comunes?:

Los propietarios son quienes usualmente pagan las reparaciones y la limpieza de las zonas comunes por medio de la cuota de administración mensual, ya que son gastos de la copropiedad financiados por todos los copropietarios.

Por su parte, la administración es quien se encarga del mantenimiento, pero la Asamblea General es quien aprueba los recursos necesarios para hacer esto. En caso de daño o de reparaciones de mayor envergadura, se pueden cobrar algunas cuotas extraordinarias.

Principales responsabilidades de los propietarios:

Cuota de administración: El pago mensual de la cuota de administración cubre los gastos comunes de la propiedad, incluyendo el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de las áreas comunes.

El pago mensual de la cuota de administración cubre los gastos comunes de la propiedad, incluyendo el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de las áreas comunes. Cuotas extraordinarias: En caso de reparaciones importantes o imprevistas en las zonas comunes , la Asamblea General puede aprobar algunas cuotas extraordinarias para cubrirlas.

, la Asamblea General puede aprobar algunas cuotas extraordinarias para cubrirlas. Zonas comunes de uso exclusivo: Los propietarios que utilizan de forma exclusiva ciertas zonas comunes como las terrazas o los patios son responsables de las reparaciones locativas y el mantenimiento para evitar su deterioro, pero los costos generales de la estructura son de la comunidad.

Los propietarios que utilizan de forma exclusiva ciertas zonas comunes como las terrazas o los patios son responsables de las reparaciones locativas y el mantenimiento para evitar su deterioro, pero los costos generales de la estructura son de la comunidad. Origen del daño: La responsabilidad de las reparaciones depende del origen del daño. Si es por uso indebido o negligencia de un propietario en particular, este podría ser responsable de los costos. Si el daño es por el desgaste natural o un evento fortuito, la copropiedad será la responsable.

Por otra parte, aquí hay algunas cosas que están prohibidas hacer en las zonas comunes de una propiedad horizontal: