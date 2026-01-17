¿Tiene cámaras en su casa o negocio? Fiscalía advierte las obligaciones legales que debe cumplir

El uso de cámaras de seguridad en viviendas y establecimientos comerciales en Colombia se ha incrementado de forma significativa como respuesta a los problemas de inseguridad que diariamente se viven en el país.

Aunque estos sistemas de vigilancia permiten monitorear inmuebles las 24 horas, la Fiscalía General de la Nación advierte que su utilización implica una serie de obligaciones legales que los ciudadanos deben cumplir.

¿Es legal tener cámaras de seguridad en las casas o negocios?

De acuerdo con la Fiscalía, grabar imágenes en entradas, fachadas o espacios públicos es completamente legal cuando el objetivo es proteger un inmueble. Este uso está respaldado por el Código de Procedimiento Penal y la Ley 1581 de 2012, normativa que regula la protección de datos personales en Colombia.

No obstante, la autoridad judicial enfatiza que las cámaras de seguridad no pueden ser utilizadas de manera indiscriminada. Su instalación debe responder exclusivamente a fines de seguridad y no a la vigilancia permanente de personas o actividades privadas.

¿Cuáles son las sanciones por tener cámaras de seguridad?

Uno de los principales llamados de atención de la Fiscalía está relacionado con la difusión de videos, pues compartir imágenes captadas por cámaras de seguridad en redes sociales o entregarlas a particulares sin autorización puede vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad.

Por esta razón, la institución aclara que no existe obligación de entregar grabaciones a vecinos, comerciantes o terceros, a menos que medie una orden judicial o una solicitud formal de las autoridades competentes.

Fiscalía advierte las obligaciones de tener cámaras de seguridad

Cuando las autoridades solicitan grabaciones de cámaras de seguridad como parte de una investigación, los propietarios de los sistemas deben cumplir con una serie de obligaciones para garantizar la validez del material como prueba judicial.

La Fiscalía recomienda:

No borrar ni modificar los videos originales

Realizar copias de seguridad en dispositivos como USB o CD, o almacenarlas en la nube.

Solicitar una constancia formal de la entrega

Proporcionar una copia del material en formato físico o digital.

Las autoridades reiteran que las cámaras de seguridad son una herramienta clave para la prevención del delito, pero su uso indebido puede generar consecuencias legales. Conocer y cumplir las obligaciones impuestas por la Fiscalía es fundamental para proteger no solo los bienes, sino también los derechos de todos los ciudadanos.

¿Cómo está la inseguridad en Bogotá?

El llamado de la Fiscalía se da en medio de un complejo panorama de seguridad. Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, la ciudad recibió en 2024 un escenario crítico, con 10 de los 11 delitos de alto impacto en aumento.

Sin embargo, un informe oficial mostró una reducción en varios indicadores durante el año. El hurto a personas disminuyó un 5,7 %, el hurto a comercios un 30,3 % y el hurto a residencias un 2,5 %. También se reportaron caídas en delitos contra entidades financieras (-73,3 %), automotores (-21,7 %) y motocicletas (-14,6 %).