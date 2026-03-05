¿Por qué Jhon Arias todavía no es titular en Palmeiras? Esto explicó el técnico Abel Ferreira / @Palmeiras

Complicado panorama de Jhon Arias en el Palmeiras. El volante colombiano no ha logrado ser inicialista desde su regreso a tierras brasileñas y las críticas en contra del entrenador Abel Ferreira van en aumento.

Y es que el chocoano ha disputado cuatro partidos con el Verdao y en todos ha ingresado desde el banquillo técnico. Incluso de 360 minutos posibles, tan solo ha estado en cancha en 98 de ellos. Balance pobrísimo para el fichaje más costoso del último mercado brasileño.

Le puede interesar: Luis Díaz, nominado a mejor jugador de febrero en la Bundesliga

¿Por qué Jhon Arias todavía no es titular en Palmeiras?

Luego de la final ida del Campeonato Paulista, en conferencia de prensa cuestionaron a Abel Ferreira por las ausencias de Jhon Arias en el once titular y la respuesta fue clara: “No nos falta nada. El equipo está bien”.

Y complementó al respecto: “Hay partidos que se deciden en la segunda parte; necesitamos buenos jugadores tanto en el campo como en el banquillo. Como todos, aquí todos somos iguales. Pero es una opción que tenemos: (Arias) puede entrar desde el banquillo o ser titular”, concluyó.

Lea también acá: Porto denunciará a Luis Javier Suárez por gesto en juego de Copa

En aquel compromiso, el volante colombiano ingresó al minuto 59 en reemplazo de Allan, quien es el habitual titular del equipo como extremo por banda derecha. Ya es la tercera vez que reemplaza al brasileño en lo corrido del certamen.

Habrá que esperar lo que ocurra con el exjugador de América y Santa Fe, recordando que necesita de rodaje para llegar en forma al Campeonato del Mundo con la Selección Colombia. Es más, su salida del Wolverhampton obedeció justamente a la falta de minutos y ahora su situación no parece ser muy diferente.

Entérese de: Eduardo Coudet dirigirá a Juanfer y Castaño en River Plate