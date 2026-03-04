Eduardo Coudet dirigirá a Juanfer y Castaño en River Plate

River Plate ya tiene nuevo técnico. Después de la salida de Marcelo Gallardo y de algunos días de incertidumbre, el equipo de la banda cruzada presentó como su entrenador a Eduardo ‘Chacho’ Coudet de forma oficial. Ya se había despedido del Alavés y en las redes del equipo argentino lo venían anticipando, pero hasta este miércoles se puso la camiseta.

“Más allá de lo que conocía hay un crecimiento, un gran avance y sigue construyendo un camino, en infraestructura está todavía mejor. Sin embargo, no dejé de ver el fútbol argentino, ver los partidos, durmiendo un poco menos por los herniarios, pero eso también te hace sentir más cerca y acompañar el fútbol argentino cada fin de semana. Con mucha ilusión, sé el lugar en donde estoy y la responsabilidad que esto implica, me gusta el lío”, dijo el Chacho en su presentación.

El entrenador llega al equipo en medio de una crisis de resultados y de identidad en la parte deportiva, River Plate no logró clasificar a la Copa Libertadores, en la presente temporada solo ha conseguido ganar tres partidos de ocho jugados en la Liga Argentina y ha recibido golpes como el de la goleada en contra ante Tigre y la derrota ante Vélez que fue la que sacó a Gallardo.

Ahora, los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero comenzarán una nueva era en River Plate, la salida del técnico anterior fue un duro golpe para Juanfer que no solo lo veía como un entrenador sino como un mentor, amigo y quien lo llevó a su mejor nivel con títulos en el equipo argentino.

Coudet regresa a Argentina después de seis años, su último equipo allí había sido Racing de Avellaneda con el que salió campeón. Su más reciente aventura terminó en España en donde dirigía al Alavés.

Como jugador, ganó cinco títulos con River Plate. Hizo parte del equipo en el que también jugaban Mario Alberto Yepes y Juan Pablo Ángel.