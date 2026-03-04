Porto denunciará a Luis Javier Suárez por gesto en juego de Copa

Luis Suárez marcó el gol de la victoria del Sporting de Lisboa en el juego de ida de la semifinal de la Taca de Portugal. Además, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro. El colombiano ya lleva 30 goles y seis asistencias en 37 partidos disputados en la temporada.

Como es normal en los clásicos, en el Sporting - Porto se presentaron roces y disputas entre los dos equipos durante los 90 minutos. Uno de estos, fue un gesto de Luis Javier, quien aparentemente habría mostrado un descontento con el árbitro.

De acuerdo con el presidente del Porto, André Villas Boas, Suárez habría querido insinuar que el árbitro Claudio Pereira habría favorecido a su equipo y habría robado al Sporting. “Como entrenador en China, recibí una suspensión de cuatro partidos por hacer un gesto similar al de Suárez”, dijo.

Y añadió, “quiero saber si Suárez recibirá una suspensión de cuatro partidos o si la liga portuguesa se puede comparar con la liga china. El ejemplo es claro, y me pasó a mí. Lo que espero, al igual que esperaba que el presidente del Sporting en un Consejo Disciplinario que desestimó una acusación muy grave sobre los órganos arbitrales, es que Suárez sea sancionado”.

El técnico del Sporting, Rui Borges, defendió a su jugador y dijo, “¿Suárez haciendo un gesto de ‘robo’? Quizás les está diciendo a los jugadores del Porto que robaron los balones en el partido.”

Así mismo, el colombiano recibió críticas por una falta en contra del polaco Jan Bednarek, de acuerdo con el Porto, la entrada de Suárez hizo que el jugador afectado tuviera que abandonar el partido por un dolor en sus costillas.

El partido de vuelta de la semifinal de la Taca de Portugal se jugará en abril, el próximo juego del Sporting de Luis Suárez será ante Sporting Braga el próximo sábado 7 de marzo a la 1 de la tarde, hora colombiana.