Ejército golpea minería ilegal en Buriticá con intervención de ocho unidades mineras

Primera Intervención

Buriticá, Antioquia

Las autoridades destruyeron 10 motores eléctricos durante el procedimiento, siete motobombas sumergibles, nueve motobombas eléctricas, ocho motores eléctricos tipo taladro percutor y cuatro motores generadores de aire. Según estimaciones oficiales, esta acción representó una afectación superior a los 30 millones de pesos diarios en la producción ilegal.

Segunda Intervención

Las autoridades intervinieron siete unidades de producción minera adicionales, donde fueron destruidos 19 motores eléctricos y ocho motobombas sumergibles, además de incautar 1.000 gramos de mercurio, sustancia altamente contaminante usada en la extracción del oro. La producción ilícita en este punto estaba estimada entre 176 y 378 gramos de oro diarios, lo que representaba ingresos superiores a los 200 millones de pesos por día para las estructuras criminales.

En una zona boscosa de difícil acceso, los uniformados ubicaron y destruyeron un cambuche que era utilizado como punto de apoyo logístico para esta actividad, donde se hallaron cuatro plantas eléctricas portátiles a gasolina avaluadas en aproximadamente seis millones de pesos.

Más información Ituango: Cayó cabecilla político del Clan del Golfo que pretendía atentar la jornada electoral

De igual manera, en otra acción puntual fueron destruidas tres plantas eléctricas, dos motores tipo taladro percutor, un generador de aire tipo búfalo, un motor tipo sierra y cableado eléctrico, con una afectación económica estimada en 26 millones de pesos.