Hoy vence el plazo del CNE para postular testigos electorales en Antioquia

A pocos días de la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo, el CNE hace un último llamado a la postulación de testigos electorales, que cierra hoy jueves 5 de marzo a la medianoche.

La autoridad electoral hace un llamado a los partidos y agrupaciones políticas para asegurar el cubrimiento total de cerca de 130 mil mesas habilitadas en Colombia para las elecciones, de las cuales 16.388 están ubicadas en Antioquia.

¿Cuál es el estado actual del registro en Antioquia?

A inicios de semana, el CNE manifestó que, 64 municipios de los 125 del departamento, no contaban con los testigos electorales. Esto incluyendo a Medellín.

Hasta el momento, la plataforma registra 55.700 testigos electorales postulados en el departamento, de los cuales 2.692 ciudadanos ya están acreditados, mientras que los 53.008 restantes se encuentran en proceso de verificación de requisitos para generar su respectiva credencial y garantizar la presencia legítima en las urnas para Senado y Cámara de Representantes.

Estado de mesas cubiertas en el país

Con corte al mediodía del miércoles 4 de marzo, el sistema del CNE reporta un avance del 97,8 % de mesas cubiertas en el país.

Departamentos como Córdoba, Huila, Putumayo y Quindío lograron el 100 % de cobertura en la postulación de sus testigos, mientras que según la entidad, Amazonas, Bolívar, Boyacá y Nariño requieren fortalecimiento en la vigilancia integral.

En un comparativo con las elecciones legislativas de 2022, la postulación de testigos electorales pasó de 394.000 a más de 607.000, lo que representa un incremento superior al 54 %.