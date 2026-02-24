Defensa de Nicolás Petro insiste que testimonio de Ricardo Roa sea incluido en juicio: ¿Por qué?

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

La defensa de Nicolás Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, durante este martes 24 de febrero en medio de la audiencia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del Atlántico, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión del juez Hugo Carbonó de inadmitir el testimonio de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña Petro Presidente, ya que, según Carranza, podría explicar la estructura administrativa, el organigrama y los mecanismos de recaudo oficial de dicha campaña.

Carranza argumentó que Roa está en capacidad de aclarar si Nicolás Petro tenía algún rol en la recolección de recursos, si cumplía una misión específica o si, por el contrario, no participaba en esas actividades.

“Lo inadmitió y el agravio está en que se impide a la defensa, o se impediría a la defensa, probar la trazabilidad objetiva y verificable. Por eso su señoría interpongo un recurso de reposición y un subsidio de apelación al respecto. Si en juicio efectivamente va a hablar de ingresos de dinero a la campaña o no, sería irresponsable que yo decidiera interponer el recurso de reposición o apelación. Y es un llamado que me hace efectivamente la defensa material, porque no podemos ser sorprendidos en juicio”, indicó el abogado.

El defensor cuestionó que la Fiscalía haya solicitado testimonios como los del ministro del Interior, Armando Benedetti, y Agmeth Escaff para referirse a temas de campaña y financiación, mientras se le niegan a la defensa pruebas orientadas al mismo asunto.

Por otro lado, Carranza alega ruptura de “igualdad de armas” por exclusión de entrevistas periodísticas en juicio contra Nicolás Petro.

Esto al permitirse el ingreso de una entrevista publicada un medio de comunicación a solicitud de la Fiscalía, mientras que se niega la incorporación de otras entrevistas solicitadas por la defensa.

También reclamó Carranza el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.

Ahora una vez el juez decida definitivamente qué pruebas entran y cuáles salen del proceso, resolviendo las apelaciones si las hay, se fijará la fecha para la instalación del juicio oral.