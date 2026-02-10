Decisión la debe tomar la Junta Directiva: USO sobre posible salida de Ricardo Roa de Ecopetrol

Martin Ravelo, presidente del Sindicato de Ecopetrol (USO), se pronunció en 6 AM W sobre el anuncio de imputación de cargos contra el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, por violación de topes electorales y tráfico de influencias y afirmó que hay una presunción de inocencia y que su retiro depende de la junta directiva.

“Ricardo Roa, ciudadano colombiano, tiene unos derechos constitucionales, la presunción de inocencia, el debido proceso, y el presidente de Ecopetrol tiene la obligación, como lo definen los estatutos del gobierno corporativo de la empresa, de resolver el tema con la junta directiva de Ecopetrol”, señaló.

Y enfatizó: “Frente al futuro del presidente Ricardo Roa en la compañía, es una decisión que debe tomar la Junta Directiva de la empresa, que es el máximo órgano directivo de nuestra compañía”.

No obstante, el funcionario afirmó que han manifestado de manera reiterada su preocupación “por la estabilidad de la empresa más importante que tenemos los colombianos y las colombianas, y obviamente todo aquello que coloque en riesgo la estabilidad de nuestra empresa será motivo de rechazo por parte de la organización sindical”.

Ravelo además manifestó que espera que la junta directiva de la petrolera evalúe de manera concienzuda el impacto que esto tiene para las finanzas de la entidad, teniendo en cuenta que cotiza en la bolsa de valores de Colombia y de Estados Unidos.

“Es un tema que debe ser valorado de manera concienzuda por parte del órgano corporativo Ecopetrol, que es la junta directiva. Confiamos en que esas evaluaciones se hagan de manera concienzuda, de forma imparcial, y muy seguramente Ricardo Roa, como presidente de la empresa, ante su superior inmediato, ya estarán haciendo esas evaluaciones”, resaltó.

De hecho, el líder sindical aseveró que velan por la defensa del patrimonio público y expresarán su rechazo si algún asunto amenaza esa situación.

“Lo que nosotros hacemos como organización sindical y es de conocimiento público es que nosotros estamos velando por la seguridad energética del país, por la defensa del patrimonio público más importante que tenemos los colombianos, por la defensa del empleo, por una transición energética justa y todo lo que coloque en amenaza a esa situación de manera material, pues obviamente recibirá el rechazo y la movilización del sindicato”, sentenció.

Incluso, Ravelo recalcó que así lo han manifestado en temas como la venta del Permian, como la importación creciente de gas que viene afectando las finanzas del país, en esos asuntos que materialmente ya están consolidados, que son hechos irrefutables, han asumido una posición definitiva en este tema.

