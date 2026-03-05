Urrá habría pasado de alerta roja operativa a alerta naranja por disminución de lluvias en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

A través de un comunicado, la empresa Urrá informó que la Central pasó de alerta roja operativa a alerta naranja debido a la disminución de las lluvias en el departamento de Córdoba.

“El embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá I se situó por debajo de la cota 128.50 metros sobre el nivel del mar, pasando de alerta roja operativa a alerta naranja operativa”, informaron.

“Adicionalmente, los aportes de caudal al embalse han venido disminuyendo de manera consistente, se seguirán reduciendo gradualmente las descargas al río, garantizando no afectar las orillas del río ante disminuciones bruscas de nivel; no obstante, es importante tener en cuenta que existen pronósticos de lluvias para los próximos días, por lo que las descargas del embalse podrán ajustarse en función de los aportes que ingresen al sistema”, agregó.

Condiciones del rebosadero:

De acuerdo con lo informado por la empresa Urrá, “no se está rebosando desde el vertedero y las descargas aguas abajo se realizan en su totalidad a través de las turbinas”.