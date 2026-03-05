Investigan ataque contra una aspirante a Congreso en vía de Córdoba Foto: Getty Images / LAURENT HAMELS (referencia).( Thot )

Montería

Las autoridades investigan los hechos que habrían dado lugar a un ataque contra la aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, María Bolívar Maury, quien fue interceptada por sujetos que se movilizaban en motocicleta en una vía del municipio de La Apartada en Córdoba. Los hechos se presentaron el pasado 3 de marzo, de acuerdo con la información preliminar.

“Según la denuncia que han interpuesto es que venía en la vía desde Antioquia hacia Atlántico, a la altura del municipio de La Apartada y el carro de la candidata sufrió unos impactos de bala; sin embargo, ella se encuentra en la ciudad de Medellín a salvo. Estamos esperando datos de la Fiscalía General de la Nación para que se pueda ampliar la información”, puntualizó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Más información Atentan contra candidata a la Cámara por el Atlántico: Gobierno pide activar medidas de seguridad

Este es el primer ataque que se registra en el departamento contra un aspirante a Congreso. Por fortuna, no hubo muertos ni heridos.

Pese a lo establecido, el hecho ha prendido las alarmas porque se registra en medio de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo debido a la fuerte presencia del Clan del Golfo en esta sección del país.

Bolívar Maury aspira a la Cámara por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) que rechazó el hecho a través de un comunicado.