Hoy se conmemora el Día Rosa en Medellín

Medellín

Medellín conmemora hoy el Día Rosa con diversas actividades y una superclase de actividad física.

Esta jornada tendrá entrada libre y se hará en el Parque de Banderas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín.

La conmemoración se desarrolla como acto solidario con las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer.

Clase en la mañana y en la noche.

Para las personas que estén interesadas en asistir, se programaron dos espacios de actividad física, a las siete de la mañana y las siete de la noche.

Los espacios tendrán una duración de dos horas, cada uno, y servirán para conmemorar y acompañar a las mujeres que enfrentan o han enfrentado cáncer.

El objetivo de las jornadas

Durante este jueves, las diversas actividades alrededor de las clases de actividad física buscan conmemorar y acompañar a las mujeres que enfrentan o han enfrentado cáncer.

Será un espacio para promover la solidaridad y el bienestar colectivo.

Color rosa

Desde la Alcaldía de Medellín, entidad que organiza este evento, se recomendó que las personas asistan con prendas de color rosa como un símbolo de apoyo, esperanza y compromiso con la prevención y el cuidado.

Será un espacio para promover estilos de vida saludables y destaca el deporte como herramienta de unión y acompañamiento para la comunidad.

Marzo y la conciencia de lucha contra el cáncer

El tercer mes del año sirve para el desarrollo de iniciativas que generen conciencia de la lucha contra el cáncer.

Además, esta semana se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Mama Triple Negativo, uno de los tipos más agresivos, con lo cual se fomenta su detección temprana, apoyo a los pacientes, sobrevivientes y la investigación clínica de este tipo de patologías.

Aunque octubre es el mes internacional de generación de conciencia para enfrentar el cáncer, especialmente de mama, en marzo sirve para hacer visible la detección temprana del triple negativo.