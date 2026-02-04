Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer y desde Medellín invitan a la reflexión sobre su impacto

Medellín

Este día busca generar conciencia y el movimiento de las comunidades para promover la prevención y acceso adecuado a la atención.

Llamado por el cáncer de pulmón

Debido a su incidencia en el mundo y especialmente en Colombia, desde el Hospital Universitario San Vicente Fundación indicaron que el cáncer de pulmón debe ocupar un lugar central en la agenda de la salud pública para su diagnóstico y tratamiento en nuestro país.

La Organización Mundial de la Salud indica que este tipo de cáncer sigue siendo la principal causa de mortalidad por esta enfermedad en el mundo.

También el Observatorio Global del Cáncer indica que este es el tercer tipo de cáncer diagnosticado, con más de dos millones 480 mil casos nuevos cada año.

Diagnóstico tardío

Las cifras también demuestran que, lamentablemente, el diagnóstico se da en momentos tardíos y avanzados de la enfermedad, aunque hay avances significativos en la detección y tratamiento ampliado.

Este tipo de enfermedades genera desafíos para el sistema de salud por la alta carga de morbimortalidad asociada con esta enfermedad.

Por ello, uno de los principales retos sigue siendo el momento del diagnóstico; según explicó Marcela Bermúdez Castrillón, oncóloga clínica del Hospital San Vicente Fundación Medellín, “en la mayoría de los casos, los pacientes consultan cuando presentan síntomas graves por enfermedad avanzada, lo que reduce significativamente la probabilidad de curación. Sin embargo, se ha evidenciado un aumento en el diagnóstico en fases más tempranas, asociado a los programas de tamizaje y a la activación oportuna de rutas oncológicas frente a hallazgos incidentales”.

Para el adecuado abordaje interdisciplinario de este tipo de cáncer, se requiere que los centros asistenciales cuenten con áreas de neumología, cirugía de tórax, oncología clínica, radioterapia, patología, radiología especializada, cuidados paliativos y apoyo psicosocial.

Un caso de un sobreviviente

Juan de Jesús Hoyos Zapata fue atendido a sus 85 años de edad, recibiendo el diagnóstico de cáncer de pulmón en estadio III, una fase avanzada de la enfermedad en la que el tumor se ha extendido a ganglios linfáticos cercanos o a estructuras próximas, sin afectar órganos distantes.

El equipo médico que lo atendió planteó un tratamiento con quimioterapia y radioterapia, pero luego de una fase previa, el paciente decidió no continuar con este tratamiento.

Meses después, los especialistas identificaron una progresión de la enfermedad, con diseminación y compromiso del pulmón contralateral. Frente a este nuevo panorama clínico, se propuso un esquema de quimioterapia combinado con inmunoterapia, acorde con su condición y evolución.

Hoy, a sus 91 años de edad, Juan de Jesús se encuentra con control total de su enfermedad oncológica, en respuesta completa.

Según indicaron desde este hospital, finalizó su fase de inmunoterapia sin secuelas y con buena calidad de vida. Actualmente permanece en seguimiento médico permanente, acompañado por su familia.

Causas de este tipo de cáncer

El consumo de tabaco continúa siendo uno de los principales factores asociados al cáncer de pulmón, también inciden la contaminación ambiental, la exposición ocupacional a determinadas sustancias y el humo de segunda mano.

Insisten los especialistas en consultar a tiempo cualquier tipo de síntoma respiratorio que sea persistente para evitar este tipo de enfermedad.