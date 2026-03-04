Medellín inaugura su primer Centro de Lavado Comunitario para aliviar la carga de mujeres cuidadoras

Medellín

Entró en funcionamiento el primer Centro de Lavado Comunitario de la ciudad, una estrategia del Sistema Distrital de Cuidado orientada a disminuir la carga del trabajo doméstico no remunerado que históricamente han asumido las mujeres en Medellín.

El espacio está ubicado en el Círculo de Cuidados de la comuna 3-Manrique, en la UVA de la Alegría (carrera 41 # 78-106, barrio Campo Valdés II) y beneficiará inicialmente a 60 hogares. Cada familia podrá acceder a dos ciclos semanales de lavado, secado y doblado de ropa, lo que representa cuatro horas liberadas por semana por hogar. En total, se proyecta la liberación de 240 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado, principalmente asumido por mujeres cuidadoras.

La iniciativa busca devolver tiempo a las mujeres para que puedan decidir en qué invertirlo: descanso, formación, emprendimiento o participación en espacios de escucha y acompañamiento psicosocial.

El Centro de Lavado Comunitario prestará servicios gratuitos de lavado, secado y doblado con cuatro torres de lavado industrial. Además, funcionará como punto de encuentro para el acceso a oferta institucional en salud mental, asesoría jurídica y procesos formativos, fortaleciendo la autonomía económica y el bienestar integral de las beneficiarias.

“¿En esas dos horas qué van a hacer? lo que ustedes quieran ¿qué tal un masajito? o que les enseñemos sobre emprendimiento, o a hablar, o tener un escuchadero. Lo que queremos es que les quede tiempo, que puedan disfrutar, que vivan mejor”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Apuesta a los derechos de la mujer

Según la Administración Distrital, este nuevo servicio se integra a la red de once Círculos de Cuidado que actualmente operan en Medellín. A diciembre de 2025, el Sistema de Cuidado reportó 6.803 mujeres cuidadoras atendidas y más de 11.000 personas sensibilizadas en torno al reconocimiento y la redistribución del cuidado.

Con esta puesta en marcha, Medellín inicia la conmemoración del Día Internacional por los derechos de las mujeres con una acción concreta enfocada en redistribuir las labores de cuidado y avanzar hacia una ciudad más corresponsable. La apuesta, según la Alcaldía, reconoce el cuidado como un trabajo esencial para el sostenimiento de la vida y promueve condiciones más justas para quienes históricamente lo han asumido.