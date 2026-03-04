Hable con elPrograma

04 mar 2026 Actualizado 14:26

Más puntos y horarios para correr: crece la estrategia RunInder en la ciudad

Con estos nuevos cupos, el programa completa cuatro grupos activos en la ciudad y proyecta pasar de los cerca de 350 corredores actuales a 600 participantes en diferentes puntos de Medellín.

Más puntos y horarios para correr: crece la estrategia RunInder en la ciudad Foto: Alcaldía de Medellín

La estrategia, liderada por el Inder Medellín, busca generar bienestar físico, mental y social mediante entrenamientos guiados, acompañamiento técnico e integración comunitaria alrededor del running. Además de las sesiones prácticas, los participantes acceden a talleres y charlas sobre nutrición deportiva, preparación física, técnica de carrera y prevención de lesiones, lo que fortalece un proceso integral para corredores de distintas edades y niveles.

“El running es uno de los deportes más importantes y más populares que hay, así que no se lo pierdan. Y también se pueden articular también con eventos, socializar, con exergente. Recuerden que esto nos ayuda con temas de salud física y salud mental, así que los esperamos a todos”, expuso la subdirectora de Fomento del Inder Medellín, Juliana Vélez.

Actualmente, los entrenamientos se realizan en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, la Unidad Deportiva de Belén, Ciudad del Río y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, lo que permite descentralizar la oferta y facilitar el acceso gratuito a espacios de actividad física.

Los nuevos horarios incluyen jornadas en la mañana y en la tarde, pensadas para estudiantes, trabajadores y público en general.

Las personas interesadas pueden inscribirse sin costo a través de la plataforma SIMON 2.0.

