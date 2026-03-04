Nueva especie de cangrejo de agua dulce es descubierta en el Bajo Cauca antioqueño

El Bagre, Antioquia

En el marco de las acciones orientadas al conocimiento y conservación del patrimonio ambiental, la Corporación anunció el descubrimiento de una nueva especie de cangrejo de agua dulce en su jurisdicción.

Se trata de Phallangothelphusa lobulata, identificada en la quebrada San Cayetano, en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

Descubrimiento del crustáceo

El hallazgo se produjo durante recorridos de campo adelantados en articulación con la alcaldía, en los que se detectó un individuo con características morfológicas diferenciadas frente a los registros previos realizados en la zona y en otros puntos de la jurisdicción.

Las particularidades observadas en su estructura corporal, especialmente en sus rasgos diagnósticos, motivaron un análisis taxonómico detallado para verificar su clasificación.

El estudio fue desarrollado en conjunto con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y la doctora Martha Rocha de Campos, especialista nacional en cangrejos de agua dulce.

Tras la revisión comparativa de sus estructuras anatómicas —incluidos los órganos reproductivos, determinantes en la diferenciación de especies dentro de este grupo— se confirmó que se trataba de una especie nueva para la ciencia.

Importancia de los crustáceos y denominación científica

La denominación Phallangothelphusa lobulata hace referencia a características morfológicas particulares que la distinguen dentro del género Phallangothelphusa.

Ampliando así el inventario nacional de crustáceos de agua dulce y consolidando el conocimiento científico sobre la familia Pseudothelphusidae en el departamento.

Desde el punto de vista ecológico, la presencia de esta especie resulta altamente significativa. Los cangrejos de agua dulce cumplen funciones esenciales en los ecosistemas acuáticos:

Intervienen en la fragmentación y degradación de materia orgánica, favorecen la oxigenación del suelo mediante la construcción de galerías y forman parte de la cadena trófica de diversas especies de peces, aves, reptiles y mamíferos.

Además, son considerados bioindicadores de buena calidad del agua, debido a su sensibilidad frente a alteraciones ambientales.

El descubrimiento evidencia que en la jurisdicción aún existen microhábitats con condiciones ecológicas adecuadas para albergar especies sensibles e incluso organismos previamente desconocidos para la ciencia, lo que refuerza la importancia de fortalecer los procesos de monitoreo, investigación y gestión ambiental en la región.

Conservación de ecosistemas

Desde el Grupo Interno de Trabajo de Biodiversidad, Bosques y Restauración de la Subdirección de Ecosistemas, se reiteró la invitación a los usuarios internos y externos a sumarse a la conservación de los ecosistemas acuáticos.

También se invita a reconocer la importancia de sus especies nativas y a participar en los espacios de seguimiento y monitoreo que contribuyen al conocimiento y protección de la biodiversidad regional.