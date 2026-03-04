Familia Galán: libertad del general Maza Márquez no borra su responsabilidad en el magnicidio

Pereira

Tras la decisión de un juez de otorgar libertad condicional al general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado por su responsabilidad en el asesinato del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, la familia Galán Pachón reiteró su respeto por las decisiones de la justicia, aunque insistió en que la responsabilidad del exdirector del DAS en el magnicidio está plenamente establecida.

Desde Pereira, en entrevista con Caracol Radio, el exsenador y candidato presidencial Juan Manuel Galán señaló que durante más de tres décadas que han transcurrido desde el asesinato de su padre, la posición de la familia ha sido mantener respeto por las decisiones judiciales que se han tomado dentro del proceso.

“Durante estos 36 o 37 años largos de proceso judicial nuestra postura siempre ha sido la misma: respeto por la justicia y por las decisiones de los jueces. Nunca hemos buscado una reparación económica del Estado porque el crimen de Luis Carlos Galán no fue solamente contra una persona, fue el exterminio del Nuevo Liberalismo”, expresó.

Galán recordó que más de 50 integrantes de ese movimiento político fueron asesinados en distintas regiones del país, entre ellas el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño y Puerto Boyacá, lo que llevó a que el caso fuera reconocido como un crimen de lesa humanidad.

No obstante, el dirigente político subrayó que, más allá de la decisión del juez de otorgar libertad condicional, la responsabilidad del general retirado Miguel Maza Márquez en el asesinato de su padre no está en discusión, pues fue establecida por la Corte Suprema de Justicia tras años de investigación y proceso judicial.

“Lo que sí no está en discusión es su responsabilidad en la coautoría del crimen. Fue condenado por la Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia en Colombia, y ha sido un camino muy largo reconstruir esta investigación y lograr justicia, en gran parte gracias a la persistencia de mi mamá”, afirmó Juan Manuel Galán.

La libertad condicional fue concedida por el Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que autorizó la salida del exdirector del DAS bajo un periodo de prueba de más de 132 meses, condicionado al cumplimiento de varios requisitos legales, entre ellos la suscripción de un acta de compromiso y el pago de una caución equivalente a cinco salarios mínimos.

Maza Márquez permanecía privado de la libertad desde el 20 de noviembre de 2013 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, en Bogotá, luego de haber sido condenado a 30 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que el magnicidio de Luis Carlos Galán ocurrió el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha, durante un acto político, y es considerado uno de los hechos más graves de violencia política en la historia del país.

