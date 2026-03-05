Fiscalía inspecciona celulares e investiga origen del dinero incautado a exconcejal de Montelíbano

En las últimas horas, un juez de control de garantías impartió legalidad a la captura del exconcejal de Montelíbano (Córdoba) Misael Augusto Villarreal Jorge y de Virginia Rosa Urango Ramos, quienes fueron detenidos cuando se movilizaban en un vehículo sobre la vía Montería–Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, con $434’700.000 en efectivo.

No obstante, el juez determinó dejar en libertad a los capturados, pero quedaron vinculados a la investigación, bajo el entendido de que el delito por el que fueron detenidos es excarcelable.

Tanto el exconcejal como la mujer que lo acompañaba están siendo procesados por el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo, contemplado en el artículo 325-A.

En el mismo sentido, el juez avaló la incautación del dinero que fue encontrado dentro de un bolso negro, al igual que dos teléfonos celulares que también fueron decomisados.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que la investigación seguirá a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que se encargará de recopilar elementos materiales probatorios que definirán la procedencia y destino del dinero.

Una vez se cuente con la información de la policía judicial, la Fiscalía se encargará de determinar si hay méritos para impulsar una investigación por delitos como lavado de activos.

Cabe recordar que Misael Augusto Villarreal fue elegido como concejal de Montelíbano por el Partido de la U para el periodo 2024 - 2027; no obstante, el Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura en su caso, al no haber reportado un conflicto de intereses en la elección del secretario de la corporación.