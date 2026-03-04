Exconcejal de Montelíbano fue detenido con más de $434 millones en efectivo

Colombia

Las autoridades investigan al exconcejal suspendido de Montelíbano, Misael Augusto Villareal, luego de ser encontrado transportando una alta suma de dinero en efectivo que no pudo justificar.

De acuerdo con la información conocida, Villareal llevaba $434.700.000 en efectivo, distribuidos en fajos de billetes de 100 mil pesos, dentro de una maleta negra.

Durante el procedimiento de las autoridades, el exconcejal no logró explicar de manera clara el origen del dinero y únicamente manifestó que lo había retirado en Montería.

Según las primeras indagaciones, el dinero iba con destino al municipio de Montelíbano, en Córdoba, localidad donde Villareal se desempeñó como concejal.

Por estos hechos, la Fiscalía avanzaría en la imputación del delito de lavado de activos. Sin embargo, las autoridades también mantienen abierta otra línea de investigación relacionada con posibles delitos electorales, específicamente compra de votos, por lo que eventualmente podrían imputarle corrupción al sufragante.

Cabe recordar que Misael Augusto Villareal ya había sido suspendido de su cargo como concejal en 2025 por un presunto conflicto de intereses,situación que actualmente también forma parte del contexto de las investigaciones en su contra.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar el origen del dinero y su posible relación con actividades ilícitas o con delitos electorales.