Golpe la estructura de alias Calarcá: una captura y pérdidas por $1.000 millones

En el operativo se logró la incautación de gran parte de material e insumos utilizados para la producción de estupefacientes. (Foto: cortesía)

El Ejército Nacional en desarrollo de operaciones militares sostenidas en el sur del departamento del Meta, especificamente en el centro poblado Jardín de Peñas, se logró la captura en flagrancia de un hombre.

Además, de la incautación de una de una camioneta de estacas, 6 canecas de 55 galones y aproximadamente 450 kilogramos de marihuana. Según información de inteligencia militar, este material estaría destinado a fortalecer las rentas ilícitas de la estructura criminal que delinque en esta zona del departamento.

De manera paralela en la vereda Río Nuevo, municipio de San Juan de Arama, las tropas ubicaron y destruyeron un laboratorio artesanal para el precesamineto de pasta base coca, compuesto por una infraestructura de madera y diferentes insumos utilizados para la producción del alcaloide.

En el lugar fueron halladas 9 canecas con 455 galones de gasolina procesada, 3 bombas de fumigar, 9 recipientes con combustibles empleado para la extracción del alcaloide, 3 bultos de amoníaco y otros elementos utilizados para el procesamiento de hoja de coca.

Asimismo, a estos resultados se suma la incautación de 5,6 kilogramos de una sustancia con características similares a la pasta base coca, lograda durante la instalación de un puesto de control militar en el sector conocido como La Ye, de San Juan de Arama. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.

Según las autoridades cada kilo de droga que no llega a las calles significa menos recursos para financiar la violencia, menos jóvenes expuestos al consumo, más vidas protegidas y más oportunidades para nuevas que nuevas generaciones construyan su futuro lejos de las economias ilegales.