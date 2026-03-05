Hospital Universitario de Santander reporta sobreocupación en urgencias

El Hospital Universitario de Santander (HUS) informó que los servicios de urgencias están atendiendo más pacientes de los que su capacidad permite, lo que ha generado una situación de sobreocupación.

Según el hospital, así está la ocupación en cada servicio:

En urgencias de adultos, el hospital tiene capacidad para 116 camillas, pero actualmente atiende 195 pacientes, lo que representa una ocupación del 168 %.

En urgencias de ginecoobstetricia, el servicio cuenta con 12 unidades, pero está atendiendo 20 pacientes, con una ocupación del 167 %.

Mientras tanto, en urgencias pediátricas, donde hay 9 unidades disponibles, se están atendiendo 16 pacientes, lo que equivale a una ocupación del 178 %.

Desde el hospital señalaron que, aunque se mantiene coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) para remitir pacientes dentro de la red hospitalaria del departamento, la institución continúa registrando cifras que superan su capacidad.

Ante esta situación, el hospital hizo un llamado a la ciudadanía para que, en casos de menor complejidad, acuda primero a centros de salud y hospitales de primer nivel.

Entre ellos están los hospitales de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como la red de Bucaramanga, que incluye el Hospital Local del Norte o las IPS asignadas por cada asegurador.

El HUS recordó que es una institución de alta complejidad, enfocada en la atención de pacientes que requieren manejo especializado o crítico.