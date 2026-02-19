Atentado contra patrulla de la Policía en Cúcuta deja un muerto y dos heridos

Un atentado armado contra una patrulla de la Policía Metropolitana de Cúcuta dejó como saldo un subintendente muerto, un mayor herido y una mujer lesionada, en hechos registrados en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Según la información preliminar, los uniformados se movilizaban por ese corredor vial cuando hombres armados que permanecían ocultos en una zona boscosa salieron al paso del vehículo oficial y abrieron fuego con fusil.

El ataque fue directo y sorpresivo contra la patrulla.

En medio de los disparos, el conductor perdió el control del automotor, que terminó impactando a una mujer que se desplazaba en motocicleta por el sector.

Lea acá: Clan del Golfo estaría detrás del atentado en el que murió niña de 7 años en Versalles, Valle

Las víctimas del atentado

La civil también resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

El subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes, de 38 años y oriundo de Bucaramanga, sufrió heridas de gravedad. Aunque fue evacuado de inmediato a un centro médico, falleció debido a la complejidad de las lesiones.

En el mismo hecho resultó herido el mayor Álvaro Salcedo, quien permanece bajo atención médica.

Tras el atentado, las autoridades desplegaron operativos en la zona y avanzan en las investigaciones para establecer la responsabilidad por este ataque.

Lea también: Ejército evitó atentado terrorista en La Plata, Huila: artefacto explosivo fue instalado en una vía