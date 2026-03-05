Hable con elPrograma

05 mar 2026 Actualizado 11:37

Policía cucuteño murió en una balacera en Sabanagrande, Atlántico

El subintendente Sergio Estúpiñan Delgado falleció en el centro asistencial.

Subintendente Sergio Estúpiñan Delgado. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Cúcuta.

El subintendente de la Policía Nacional Sergio Estúpiñan Delgado, oriundo de Cúcuta, murió en medio de una balacera registrada en el barrio El Tiburón, del municipio de Sabanagrande, en el departamento del Atlántico.

El uniformado resultó gravemente herido durante el intercambio de disparos y fue auxiliado por sus compañeros, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial en Barranquilla para que recibiera atención médica especializada.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa el momento en que el subintendente es evacuado del lugar en medio del operativo policial, mientras sus compañeros intentaban trasladarlo rápidamente para que recibiera atención médica.

Las circunstancias en las que se produjo la balacera son materia de investigación por parte de las autoridades, que adelantan operativos para dar con los responsables de este hecho.

La muerte del uniformado enluta a la Policía Nacional y a su familia en Cúcuta, ciudad de donde era oriundo.

