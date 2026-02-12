Fue una planeación milimétrica: comandante de la Policía de Bogotá sobre atentado en Bodytech

El pasado miércoles 11 de febrero, sobre las 4:00 de la tarde, se registró un ataque sicarial con arma de fuego a las afueras del gimnasio Bodytech Cabrera, ubicado en la calle 85 # 7-13 de Bogotá, que dejó como resultado a dos personas muertas.

Las autoridades confirmaron que las víctimas son dos hombres que fueron interceptados y atacados a tiros por un sujeto que se movilizaba en motocicleta, quien huyó del lugar tras el atentado.

Minutos después se confirmó la identidad de las víctimas de este lamentable hecho; ellos son el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, en el programa 6AM W, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio más detalles de este atentado sicarial contra el empresario.

El General inició indicando que no había ningún indicio sobre este hecho, no había registros de amenazas como lo aseguró la esposa del señor Aponte, no había ningún tipo de panfleto, mensaje o algún tipo de extorsión. “Sin embargo, se evidencia una planeación milimétrica, con un análisis de la rutina que no fue un acto fortuito. El sicario que se presentaba como un sicario de corbata y caracterizado de la zona”.

Detalles de lo sucedido en la calle 85:

El sicario esperó cerca de dos minutos antes de que él bajara del gimnasio. La motocicleta con la cual se fugaron llegó diez minutos antes y se parqueó en la estación de servicio, en la bomba de gasolina, a esperar al sicario. “Se evidencia una planeación, una articulación entre los delincuentes en la cual sabían cómo iban a ejecutar el hecho. El sicario se acerca a menos de un metro y por la espalda le dispara al empresario y así mismo al escolta”, detalló el general.

Los videos de las cámaras de seguridad del sector ya están en poder de la Policía para esclarecer los hechos; en estos videos se pueden evidenciar las placas de las motos y cómo fue la huida de los sicarios. Adicionalmente, ya se sabe cómo se va a encaminar la investigación.

Posterior al atentado, la Policía llegó pasados unos dos o tres minutos al lugar de los hechos, en ese momento ya había personal del BodyTech brindándole los primeros auxilios a estas personas. Después de 10 minutos en los que no llegaron las ambulancias, la Policía optó por llevar a Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, a la clínica en los carros de oficiales de la institución.

