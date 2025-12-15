En Bogotá más de 92 mil morosos de impuestos serán reportados ante el Estado

En Bogotá mas de 92 mil morosos de impuestos serán reportados ante el Estado

La Secretaría de Hacienda de Bogotá reportó a la Contaduría General de la Nación a 92.211 contribuyentes en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, informe que será publicado, por esta entidad, el 31 de enero de 2026. Las obligaciones de los contribuyentes morosos ascienden a cerca de 7 billones de pesos. Este registro incluye el listado de deudores que, tienen más de 6 meses de mora y las obligaciones superan los 5 salarios mínimos vigentes, esto es, 7.117.500 pesos. También, se incluyeron los deudores que, habiendo suscrito un acuerdo de pago, incumplieron.

“La invitación que les hacemos a estos contribuyentes es que se pongan al día en el pago de sus obligaciones para evitar el incremento de las deudas por los intereses moratorios. Les recordamos que el reporte en el boletín implica restricciones para contratar con el Estado y ejercer cargos públicos”, explicó Luis Fernando Granados, director de Cobro Tributario de la Secretaría de Hacienda.

¿Qué es el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)?

El BDME es el listado de personas naturales y jurídicas, que a cualquier título tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel.

Durante noviembre y la primera semana de diciembre de 2025, la Dirección de Cobro Tributario de Hacienda, contactó a 108.343 contribuyentes morosos para que se pusieran al día en sus impuestos y evitar ser incluidos en el reporte. La campaña se adelantó a través de una estrategia masiva de comunicaciones que incluyó mensajes de texto, correos electrónicos y cartas físicas.

¿Qué pueden hacer los morosos para salir del reporte?

1. Ingresar a: www.haciendebogota.gov.co

2. Hacer clic en el botón Pagos Bogotá

3. Escoger el impuesto que tiene en mora y, pagar en línea en el botón PSE o descargar el recibo para el pago en los bancos autorizados: Bancolombia, Davivienda, BBVA, AV Villas, Banco de Occidente y Banco de Bogotá.

Si no puede pagar la deuda completa, solicite una opción de facilidad de pago haciendo un abono del 10 % de la deuda, y proponiendo pagar el saldo restante a plazos hasta en 5 años. Esto no suspende la liquidación de los intereses de mora.

Consecuencias de ser reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado

Los contribuyentes que están reportados y continúan sin pagar, quedan inhabilitados para realizar contratos con el Estado y postularse para acceder a cargos públicos.

Igualmente, estar en mora en el pago de los impuestos distritales implica el inicio del proceso de cobro con medidas de embargo en cuentas, bienes o billeteras digitales.

¿Cómo consultar si es moroso?

Para conocer el estado de sus deudas y pagarlas: Ingrese a www.haciendabogota.gov.co Dar clic en Boletín de Deudores Morosos del Estado

¿Cómo solicitar el retiro del Boletín de Deudores Morosos del Estado?

A partir del 1 de febrero de 2026, los contribuyentes que sean publicados al 31 de enero de 2026 y pagaron su obligación o que por error hayan sido incluidos en el reporte, deben diligenciar y adjuntar el formato de solicitud de retiro y radicarlo en el formulario de peticiones y trámites: https:pqrs.shd.gov.co/radicacion seleccionando la opción Boletín Deudores Morosos del Estado.