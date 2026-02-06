Sobreendeudamiento en Colombia en 2026: 43% de personas tiene entre tres y cinco deudas

La deuda promedio de cada colombiano es de $34,1 millones y, aunque esto demuestra una leve reducción, un estudio advierte que el desempleo y la inestabilidad de ingresos siguen empujando a miles de hogares a la mora.

Así lo revela un informe de Bravo, una plataforma financiera especializada en ayudar a personas con dificultades para pagar sus deudas, sobre el endeudamiento en 2026.

Dentro del análisis con más de 17.000 personas, se identificó que el 43,3% de los deudores acumula entre 3 y 5 obligaciones en mora, lo que significa que han incumplido con el pago de ellas dentro de un plazo determinado. Aunque ese dato representa una reducción frente al 47% registrado en 2025, sigue reflejando la presión financiera que viven miles de familias.

La deuda de los colombianos y sus desencadenantes

Según los datos proporcionados por la entidad, en promedio, cada persona debe hoy $34,1 millones de pesos, una cifra ligeramente menor a los $34,5 millones de 2025. Para los expertos, esta variación sugiere que algunos hogares están intentando organizar mejor sus finanzas, renegociar pagos o frenar el uso excesivo del crédito.

Sin embargo, siguen influyendo las limitaciones del costo de vida y la incertidumbre económica, pues cuando se analiza las causas de las deudas, el informe revela que el principal problema es un desequilibrio entre ingresos y gastos de los hogares. El 44,1% de los encuestados reconoce que gasta más de lo que gana, una señal clara de sobreendeudamiento ya que el rango salarial de las personas que buscan ayuda está entre $1.5 y $3 millones de pesos.

Además, se suma las distintas situaciones de la pérdida de empleo, que ya afecta al 18,2% de los deudores, una cifra que aumentó frente al año anterior que era de 16%. Una alerta directa sobre la fragilidad del mercado laboral.

Para Bravo, la reducción de ingresos se mantiene como la segunda causa de incumplimiento con una cifra del 19%, mientras que los gastos imprevistos, como problemas de salud, emergencias familiares o reparaciones, siguen desajustando los presupuestos mensuales de muchos hogares.

¿Cómo identificar un perfil deudor?

El informe también permite entender cómo son las personas que tienen esos déficits en sus cuentas. Para este año, en su mayoría, son aquellas entre 31 y 40 años, ya que en esta etapa se concentran decisiones clave como comprar vivienda, formar familia o consolidar una carrera laboral. Este grupo representa el 36,3% de los casos de mora.

De igual forma, la brecha de género se ha reducido significativamente: el 52,4% de los deudores son hombres y el 47,6% mujeres. En cuanto al estado civil, los solteros concentran el 63,2%, una tendencia que va en aumento y que refleja mayores responsabilidades financieras asumidas de manera individual y no en cuanto a un vínculo.

¿Ser profesional influye en la gestión de recursos?

En análisis de Bravo afirma que el 30% de las personas endeudadas cuenta con título universitario, lo que demuestra que el problema no está únicamente en la falta de estudios, sino en la forma como se gestionan los ingresos, el acceso fácil al crédito y la ausencia de una educación financiera práctica para la vida diaria.

Finalmente, en términos regionales, Bogotá sigue siendo la ciudad con más registros de deudores, con el 18,9%, aunque logró reducir su participación frente al 26% del año pasado. Medellín le sigue con un 4.7% y Cali después con un 4.4%.